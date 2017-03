Barça : Neymar aurait dû rejoindre le Real « Par Damien Da Silva - Le 31/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Le transfert de Neymar (25 ans, 23 matchs et 8 buts en Liga cette saison) de Santos au FC Barcelone en 2013 fait encore parler ! En effet, Delcir Sonda, le patron de la société DIS qui détenait 40% des droits sportifs du Brésilien, s'est lâché dans le cadre d'un entretien accordé au quotidien ibérique AS. "Pour être clair, Neymar a atterri au Barça, parce que Sandro Rosell (ex-président du Barça, ndlr) a soudoyé son père. C'est le délit de corruption entre particuliers que nous dénonçons devant la justice. Nous ne sommes pas là pour l'argent, mais pour le respect du contrat originel. Nous voulons que justice soit faite. Le Barça n'a pas payé que 17,1 M€ (à Santos, ndlr) pour ce transfert. (...) Madrid est le premier à s'être manifesté pour Neymar. Et Neymar avait dit oui. Il avait même passé la visite médicale dans la clinique d'un de mes amis. Le Real était prêt à mettre les 65 M€ de sa clause libératoire et même 10 M€ de plus", a assuré le businessman. Des informations qui vont bien évidemment faire du bruit en Espagne ! Des informations qui vont bien évidemment faire du bruit en Espagne !

