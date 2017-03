Divers : Le Graët répond à Platini !

Divers : Le Graët répond à Platin i ! « Par Romain Lantheaume - Le 31/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Président de l'UEFA de 2007 à 2015, Michel Platini a été suspendu de toute activité dans le football pour quatre ans à cause d'un versement de 1,8 million d'euros reçu de la FIFA. Si l’ancien international français a dénoncé une cabale menée par l’ex-président de l'instance zurichoise Sepp Blatter (voir ici), il s’est aussi plaint du manque de soutiens, notamment du côté de la FFF. Une critique que ne comprend pas le président Noël Le Graët. "Je ne suis jamais déçu, mais je suis étonné. Que pouvait-on faire de mieux ? Je l'appelais en permanence, j'ai toujours été attentif, toujours dit du bien de lui. Je me suis mouillé. Je n'allais pas venir le border la nuit, pas à son âge, a asséné le Breton ce vendredi dans les colonnes de L’Equipe. Depuis le début de cette affaire, j'ai passé ma vie à le défendre. (…) Je ne vois vraiment pas ce qu'il peut reprocher à la FFF et à moi-même. En revanche, lui a manqué d'élégance après mon élection en ne m'appelant pas pour me féliciter." Effectivement, on peut comprendre l'étonnement de Le Graët, régulièrement monté au créneau pour défendre l’ancien Turinois... Effectivement, on peut comprendre l'étonnement de Le Graët, régulièrement monté au créneau pour défendre l’ancien Turinois...

