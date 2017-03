Man Utd : Mourinho peste après les amicaux « Par Romain Lantheaume - Le 31/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Râleur invétéré, le coach de Manchester United José Mourinho vient de passer des derniers jours stressants. En cause : la trêve internationale avec les matchs amicaux des sélections nationales qui ont concerné 13 de ses joueurs. "Je suis totalement contre les matchs amicaux et je pense que ceux-ci n'ont de sens pour l'équipe nationale qu'avant les phases finales, a pesté le Special One au micro de Sky Sports. Quelques semaines avant un Euro ou une Coupe du monde, un match amical a du sens. Mais des matchs amicaux en milieu de saison, combinés avec des matchs de qualification, je ne pense pas que ça ait du sens. (…) Mais je pense qu'un jour je serai amené à être là (sélectionneur national, ndlr), donc, je ne peux pas me montrer trop critique." Malgré les blessures des défenseurs centraux Chris Smalling et Phil Jones avec l'Angleterre, le Portugais n’a pas perdu son sens de l'humour ! Malgré les blessures des défenseurs centraux Chris Smalling et Phil Jones avec l'Angleterre, le Portugais n’a pas perdu son sens de l'humour !

