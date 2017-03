PSG : le Barça, Draxler n’oubliera jamais Par Romain Lantheaume - Le 31/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Bien parti pour écrire l’une des plus belles pages de son histoire, le Paris Saint-Germain a encaissé un camouflet sans précédent en étant éliminé par le FC Barcelone (4-0, 1-6) dès les 8es de finale de la Ligue des Champions. L’ailier du PSG Julian Draxler (23 ans, 2 matchs et 1 but en LdC cette saison) le reconnaît, la remontada catalane va encore longtemps hanter les joueurs franciliens. "Les premiers temps ont été difficiles, je ne voulais pas en parler. Mais oui, on y pense encore beaucoup. Nous avions une grande chance et nous l'avons manquée. (…) Je ne pense pas que cela puisse s'effacer, a concédé l’Allemand ce vendredi dans les colonnes du quotidien Le Parisien. A 3-0, on était tous très nerveux, surtout avec 90 000 personnes derrière. L'ambiance était incroyable, mais à 3-1, j'étais certain qu'on allait s'en sortir. Je savais qu'on n'était pas dans notre meilleur jour mais je ne pouvais pas imaginer un tel scénario." Et cet épisode douloureux a même refait surface durant la trêve internationale puisque les coéquipiers en sélection du champion du monde 2014 n’ont pas manqué de l’interroger sur cet incroyable fiasco... Et cet épisode douloureux a même refait surface durant la trêve internationale puisque les coéquipiers en sélection du champion du monde 2014 n’ont pas manqué de l’interroger sur cet incroyable fiasco...

