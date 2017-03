PSG : l'objectif d'Al-Khelaïfi d'ici 2020 « Par Damien Da Silva - Le 31/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Si sportivement le Paris Saint-Germain n'a pas encore réussi à atteindre son objectif ultime, à savoir remporter la Ligue des Champions, le président parisien Nasser Al-Khelaïfi s'est fixé un autre but important en interne. En effet, d'après le quotidien L'Equipe, le dirigeant francilien souhaite doubler la valeur du club de la capitale, actuellement estimée à 843 millions d'euros selon le cabinet de conseils KPMG, pour peser 1,5 milliard d'euros d'ici 2020 ! Encore très loin des cadors européens dans ce domaine (Manchester United, le Real Madrid et le FC Barcelone flirtent avec les 3 milliards d'euros), le PSG conforterait un peu plus sa place parmi les grandes formations du Vieux Continent en atteignant un tel objectif. Pour rappel, Paris était toujours estimé à 60 millions d'euros en 2012, soit un an après l'arrivée des Qataris. Depuis, le champion de France en titre a connu une sacrée croissance...

