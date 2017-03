TFC : porte ouverte pour Lafont et Diop ?

TFC : porte ouverte pour Lafont et Dio p ? « Par Romain Lantheaume - Le 31/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Considérés comme les jeunes les plus prometteurs de Toulouse, le gardien Alban Lafont (18 ans, 29 matchs en L1 cette saison) et le défenseur central Issa Diop (20 ans, 23 matchs et 2 buts en L1 cette saison) devraient susciter bien des convoitises l’été prochain malgré des contrats courant jusqu’en 2020. Et dans les deux cas, un départ n’est pas à exclure. D’après le quotidien L’Equipe, le RB Leipzig, qui avait déjà proposé 13 millions d’euros l’été dernier, en vain, devrait revenir à la charge pour Diop, régulièrement observé par Manchester City et Arsenal. Et comme le TFC entend bien prouver qu’il se montre désormais moins fermé sur le marché des transferts, aucun scénario n’est à écarter. Situation identique pour Lafont. Auteur d’une saison solide, le jeune portier jouit d’une belle cote en Premier League. Les dirigeants toulousains pourraient se laisser tenter par un transfert suivi d’un prêt aux Violets. Avec ces deux-là, le TFC peut en tout cas espérer toucher le jackpot ! Situation identique pour Lafont. Auteur d’une saison solide, le jeune portier jouit d’une belle cote en Premier League. Les dirigeants toulousains pourraient se laisser tenter par un transfert suivi d’un prêt aux Violets. Avec ces deux-là, le TFC peut en tout cas espérer toucher le jackpot !

