Bastia : Furiani, le coup de gueule de Palmieri « Par Romain Lantheaume - Le 31/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Samedi (19h), Lille se rend à Bastia dans le cadre de la 31e journée de Ligue 1. Un rendez-vous forcément particulier pour le latéral gauche des Dogues Julian Palmieri (30 ans, 19 matchs et 1 but en L1 cette saison), qui a évolué pendant quatre ans au SCB. Selon lui, le club corse et le Stade Furiani sont victimes de leur réputation. "Cela déclenche des fantasmes, et le mot est un euphémisme. On arrive à de la folie. Certains journaux se régalent. Ce n'est pas la réalité. Moi aussi j'ai entendu des choses dans d'autres stades et on n'en a pas parlé comme ça", a déploré le Nordiste jeudi en conférence de presse. "Mis à part le drapeau tombé sur Lucas qui est clairement honteux, et des chants qui n'ont rien à faire dans un stade, ce n'est plus ce qui se passait il y a quinze ou vingt ans, a assuré le natif de Lyon. Alors ceux qui prétendent des choses sur ce club, c'est presque de la mauvaise foi. (…) On se fait traiter de racistes, de feignants, de terroristes pour nous déstabiliser. Ça me fait rire. A la limite, ça me motivait personnellement." Un véritable cri du cœur !

