Lille : partir, Palmieri y pense

Recruté par Lille en début de saison, le latéral gauche Julian Palmieri (30 ans, 19 matchs et 1 but en L1 cette saison) a vu Franck Béria (33 ans, 22 matchs et 1 but en L1 cette saison) lui chiper sa place de titulaire au cours des dernières semaines. Une période compliquée à vivre pour l’ancien Bastiais.

"Je le vis mal. Je suis un compétiteur et je ne suis pas satisfait quand je ne joue pas. Je m'entraîne à fond pour gagner ma place, a lancé le natif de Lyon jeudi devant la presse. Il me reste un an de contrat. Il sera temps de parler pour savoir si je reste ou pas. Mais rester dans ces conditions, non ! J'ai trente ans. M'entraîner la semaine et ne pas jouer le samedi, ce n'est pas possible. Je ne demande pas à partir. (…) Mais je ne suis pas un complément d'effectif. Je suis un passionné de foot. Ça m'embête cette situation."

Surtout qu’avec l'ambitieux projet du LOSC, un renfort à ce poste pourrait encore débarquer l’été prochain...