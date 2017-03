PSG : Draxler revient sur le buzz avec Matuidi

Début février (voir ici), une vidéo avait réalisé le buzz sur les réseaux sociaux avec une supposée dispute entre les joueurs du Paris Saint-Germain Blaise Matuidi (29 ans, 26 matchs et 1 but en L1 cette saison) et Julian Draxler (23 ans, 11 matchs et 3 buts en L1 cette saison). Si cette polémique avait été rapidement désamorcée, l'Allemand est revenu sur cette affaire.

"Je sais qu’on a parlé d’une dispute, qu’il aurait dit quelque chose sur ma mère, mais c’est totalement faux. En réalité, nous étions sortis la veille au restaurant avec Blaise. Et j’ai décidé de le devancer pour payer la note sans lui dire parce qu’il m’avait invité et fait visiter Paris. Le lendemain il m’a dit "Pourquoi as-tu réglé l’addition ?' et moi j’ai répondu :'On s’en fiche de ça.' Ensuite j’ai fait des blagues sur ses habits, mais il n’y a jamais eu de dispute entre nous", a assuré l'ailier du PSG pour Le Parisien.

En réalité, Draxler et Matuidi sont même proches depuis l'arrivée du champion du monde 2014 cet hiver.