PSG : Susic pousse Pastore vers la sortie !

PSG : Susic pousse Pastore vers la sorti e ! « Par Romain Lantheaume - Le 31/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Globalement épargné par les pépins physiques en ce début d’année, le milieu de terrain Javier Pastore (27 ans, 10 matchs en L1 cette saison) en a profité pour disputer trois des quatre derniers matchs du Paris Saint-Germain dans la peau d’un titulaire. Alors que beaucoup d’observateurs considèrent qu’El Flaco a un rôle à jouer en cette fin de saison, l’ancienne gloire du club Safet Susic estime que son avenir se situe loin de la capitale. "C'est un joueur délicieux techniquement. Mais ça fait six ans qu'il est à Paris. Regardez le nombre de matchs qu'il a joués : même quand il n'était pas blessé, il n'était pas indiscutable. S'il était arrivé l'an dernier, on pourrait dire qu'il faut être patient. Mais là..., a glissé le Bosnien dans les colonnes de L’Equipe. Pastore aura du mal à trouver sa place sur la durée dans cette équipe, car si Paris veut gagner la Ligue des Champions, il va devoir se renforcer cet été. À sa place, je changerais d'air." Mais on le sait, le président francilien Nasser Al-Khelaïfi tient beaucoup à l’Argentin, sous contrat jusqu’en juin 2019. Mais on le sait, le président francilien Nasser Al-Khelaïfi tient beaucoup à l’Argentin, sous contrat jusqu’en juin 2019.

