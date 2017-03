L1 : Eysseric, Cardinale et Danic épinglés « Par Youcef Touaitia - Le 30/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Réunie ce jeudi soir, la Commission de discipline de la LFP a décidé de sanctionner "les joueurs et éducateurs de clubs professionnels qui n’ont pas respecté l’interdiction de paris sportifs sur les compétitions organisées par la LFP suite au croisement des fichiers effectué durant la première partie de la saison 2016/2017 avec le concours de l’ARJEL". Parmi les joueurs de Ligue 1 concernés, Valentin Eysseric (Nice) et Jordan Marié (Nancy), qui ont écopé de trois matchs de suspension avec sursis, Yoan Cardinale (Nice), suspendu trois matchs avec sursis plus 1.000 euros d'amende, Gaël Danic (Bastia), qui a lui pris trois matchs de suspension dont deux avec sursis ainsi que Romain Philippoteaux (Lorient), suspendu deux matchs dont un avec sursis.

