PSG : Djorkaeff aurait pu remplacer Kombouaré !

Ancien joueur du Paris Saint-Germain (1995-1996), Youri Djorkaeff aurait pu faire son retour dans le club de la capitale en décembre 2011. En effet, l'ex-attaquant de l'équipe de France affirme que le directeur sportif de l'époque, Leonardo, lui a proposé de prendre la succession d'Antoine Kombouaré en tant qu'entraîneur. Une invitation déclinée par le natif de Lyon.

"A l’époque, j’avais eu des contacts avec Leonardo, tout au départ, avant qu’Ancelotti arrive. Leonardo m’avait proposé de prendre la place de Kombouaré sur le banc du club. J’avais refusé parce que Kombouaré était premier du championnat, alors je me voyais mal prendre sa place, a confié le champion du monde 1998 sur les ondes de RMC. Leonardo avait pensé à moi, on avait déjeuné ensemble. Après on a eu plusieurs fois des contacts. Avec Nasser, on discute, on converse."

Une proposition osée de Leonardo puisque Djorkaeff n'a, à ce jour, aucune expérience d'entraîneur.