FIFA : Platini se paie Blatter

Président de l'UEFA de 2007 à 2015, Michel Platini est suspendu de toute activité dans le football pour quatre ans à cause d'un versement de 1,8 million d'euros reçu de la FIFA. Une sanction que vit mal la légende vivante du football français, toujours très remontée à l'égard de Sepp Blatter, suspendu six ans et à l'origine de la chute de l'ancien milieu offensif selon celui-ci.

"A la fin, il défendait sa peau. Blatter ne défend personne d'autre. Il ne m'a jamais défendu. C'est le plus gros égoïste que j'ai vu de ma vie. Il a toujours dit que je serais son dernier scalp, a assuré Platini pour Le Monde. Je sais qu'il faisait une fixation sur moi, à la fin, depuis le "enough is enough" du 28 mai 2015. Sans compter la jalousie qu'il a pour le footballeur que j'étais. Je l'ai vu, la dernière fois, au TAS, en août 2016. C'était comme si de rien n'était de son côté. Il faisait des blagues."

Visiblement, la pilule a toujours du mal à passer pour le champion d'Europe 1984.