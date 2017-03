Everton : Lukaku préfère la Liga « Par Youcef Touaitia - Le 30/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Désireux de rejoindre un club aux grandes ambitions, l’attaquant Romelu Lukaku (23 ans, 28 matchs et 21 buts en Premier League cette saison) devrait quitter Everton cet été. Alors que le Paris Saint-Germain, Chelsea, Manchester United ou encore la Juventus Turin seraient sur les rangs pour l’enrôler, le Belge privilégierait un championnat en particulier. Lequel ? La Liga ! Selon les informations du quotidien AS, l’ancien buteur d’Anderlecht souhaiterait poursuivre sa carrière de l’autre côté des Pyrénées. Une option intéressante qui pourrait néanmoins ne pas lui laisser énormément de choix. En effet, le Real Madrid ou encore le FC Barcelone n’ont pour le moment pas montré d’intérêt pour l’avant-centre, estimé à 80 millions d’euros par ses dirigeants. Une somme très importante que les deux cadors espagnols ne mettront pas pour Lukaku. Dernière option, l’Atletico Madrid. Mais là encore, les Colchoneros ont déjà des priorités à ce poste, parmi lesquelles Alexandre Lacazette (Lyon) et Edinson Cavani (PSG), bien moins onéreux. Dernière option, l’Atletico Madrid. Mais là encore, les Colchoneros ont déjà des priorités à ce poste, parmi lesquelles Alexandre Lacazette (Lyon) et Edinson Cavani (PSG), bien moins onéreux.

