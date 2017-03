Tottenham : gros coup dur pour Lamela !

Absent des terrains depuis le 25 octobre dernier en raison d'un problème récurrent à une hanche, le milieu offensif Erik Lamela (25 ans, 9 matchs et 1 but en Premier League cette saison) ne rejouera plus avec Tottenham cette saison. L'Argentin n'a pas répondu au traitement et doit subir une intervention chirurgicale samedi. Il ne reprendra pas la compétition avant l'été prochain.

"Le joueur se remet, mais il est incapable de faire son retour à l'entraînement. Par conséquent, suite à des examens approfondis avec des spécialistes, la chirurgie a été convenue par tous comme la meilleure option. Erik sera de retour la saison prochaine", a indiqué le club londonien.

Une sale saison pour Lamela qui n'aura joué que 14 matchs toutes compétitions confondues.