Man Utd : Mourinho répond à la rumeur Neymar « Par Romain Rigaux - Le 30/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Annoncé dans le viseur de Manchester United depuis plusieurs années, Neymar (25 ans, 23 matchs et 8 buts en Liga cette saison) était encore lié au club mancunien ces derniers jours avec une rumeur annonçant un transfert de 200 millions d'euros. Mais l'entraîneur des Red Devils, José Mourinho, a rapidement calmé tout le monde. "J'essaye toujours d'être objectif et pragmatique avec les clubs et je demande ce qu'on peut m'offrir. Neymar, c'est absurde, un club comme le Barça ne peut pas perdre et ne perdra pas Neymar. On ne va pas casser la tirelire. Je crois que c'est impossible", a confié le Special One à ESPN. Sous contrat avec le Barça jusqu'en 2021, Neymar n'a, pour le moment, aucune raison de quitter la Catalogne. Sous contrat avec le Barça jusqu'en 2021, Neymar n'a, pour le moment, aucune raison de quitter la Catalogne.

