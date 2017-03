Arsenal : Özil de retour en Bundesliga ?

Sous contrat jusqu’en juin 2018, le milieu offensif Mesut Özil (28 ans, 22 matchs et 5 buts en Premier League cette saison) n’a toujours pas prolongé avec Arsenal. Alors que les discussions se poursuivent, le champion du monde 2014 a jeté un pavé dans la marre en n’excluant pas un retour en Bundesliga dans un futur proche.

"Je ne peux pas exclure cette possibilité. De nombreux membres de ma famille, ma mère en particulier, aimeraient que je sois plus près de chez eux. J'ai encore un an de contrat et j'aime Arsenal. Pour le moment, tout est encore ouvert", a assuré l’ancien joueur de Schalke 04 et du Werder Brême à Sport Bild.

Les clubs allemands sont prévenus !