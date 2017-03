Monaco : un nouveau prétendant pour Fabinho « Par Youcef Touaitia - Le 30/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Auteur d’une superbe saison avec Monaco, le milieu polyvalent Fabinho (23 ans, 29 matchs et 8 buts en L1 cette saison) pourrait quitter le club princier cet été. Alors que Manchester United et Manchester City sont déjà sur les rangs, un nouveau cador européen serait intéressé par le Brésilien : l’Atletico Madrid ! Selon les informations de la Cadena SER, Diego Simeone souhaiterait attirer l’ancien joueur du Real Madrid dans ses filets afin de renforcer un entrejeu vieillissant. Une piste ambitieuse qui aura néanmoins du mal à aboutir. En effet, en plus du prix relativement élevé de l’Auriverde, estimé à 40 millions d’euros, les Rojiblancos devront attendre la décision du TAS concernant l’interdiction de recrutement jusqu’en janvier 2018 en raison de transferts de joueurs mineurs. Un verdict qui sera rendu avant le mois de juin prochain. En effet, en plus du prix relativement élevé de l’Auriverde, estimé à 40 millions d’euros, les Rojiblancos devront attendre la décision du TAS concernant l’interdiction de recrutement jusqu’en janvier 2018 en raison de transferts de joueurs mineurs. Un verdict qui sera rendu avant le mois de juin prochain.

