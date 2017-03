PSG : Kluivert prévient le personnel du club « Par Romain Rigaux - Le 30/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Patrick Kluivert veut recadrer les troupes. Dans son édition du jour, L'Equipe raconte que le directeur du football du Paris Saint-Germain a envoyé un mail au personnel du Camp des Loges et à l'ensemble des staffs technique et médical. Le Néerlandais a tenu à rappeler les règles de confidentialité du club de la capitale. "Vous savez que la vie du groupe professionnel doit être protégée ; ce qui s'y passe au quotidien ne doit en aucun cas être commenté ou partagé vers l'extérieur. Seule la communication institutionnelle a cette vocation. Toute entorse au strict respect de ces obligations est susceptible de nuire à l'équilibre du groupe et à l'image du club et de donner lieu à des sanctions", peut-on notamment lire dans ce mail que L'Equipe a pu consulter. Visiblement, le message du Batave n'a pas eu l'effet escompté... Visiblement, le message du Batave n'a pas eu l'effet escompté...

