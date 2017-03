ASSE : Perrin agacé par ses dirigeants !

ASSE : Perrin agacé par ses dirigeant s ! « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 29/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- L'AS Saint-Etienne va devoir se méfier. En fin de contrat en juin 2018, Loïc Perrin (31 ans, 23 matchs et 4 buts en L1 cette saison) n'a toujours reçu aucune proposition de prolongation. Ce qui l'agace au plus haut point, comme il l'a confié à L'Equipe. "On a vu mes dirigeants en décembre, en janvier et le 9 février. Ils veulent que je reste. Mais il n'y a rien de concret. Et je ne veux pas me retrouver avec un an de contrat en juin. Je devais recevoir une proposition. Mais je n'ai plus eu de nouvelles depuis. Ils doivent avoir d'autres choses plus importantes à régler, regrette le défenseur et capitaine des Verts. Je suis agacé car s'il y a bien quelqu'un sur qui ils peuvent compter et en qui ils peuvent avoir confiance, c'est moi. J'ai prouvé ma fidélité au club. Je n'ai pas envie de leur claquer dans les doigts. Mais à force de discuter, ça n'avance pas. Qu'au moins, on entame une négociation ! Je ne vois pas où ça pourrait bloquer." La direction stéphanoise a plutôt intérêt à vite proposer un nouveau bail à l'un de ses meilleurs éléments. La direction stéphanoise a plutôt intérêt à vite proposer un nouveau bail à l'un de ses meilleurs éléments.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+