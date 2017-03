Chelsea : un contrat en or offert à Hazard ?

Les informations contradictoires au sujet d'Enden Hazard (26 ans, 26 matchs et 11 buts en Premier League cette saison) continuent de sortir. Alors que d'un côté on évoque un Chelsea résigné et prêt à céder son joueur au Real Madrid (voir la brève d'hier à 12h18), de l'autre on annonce au contraire un Chelsea combatif et prêt à tout pour conserver sa star.

Face à l'intérêt des Merengue pour le Belge, les Blues auraient ainsi l'intention de proposer à l'ancien Lillois, d'après le Sun, de prolonger jusqu'en 2022, soit pour deux saisons supplémentaires, avec un salaire largement revu à la hausse : 346.000 euros par semaine contre 230.000 précédemment. S'il acceptait cette proposition, Hazard deviendrait le joueur le mieux payé d'Angleterre.

L'argent ou un nouveau défi au Real, le Belge devra trancher.