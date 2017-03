EdF : Jallet regrette Benzema

Battue par l’Espagne (0-2) mardi en match amical, l’équipe de France a surtout été dominée techniquement. Ce qui explique sans doute pourquoi, au lendemain de cette défaite, le latéral droit Christophe Jallet (33 ans, 13 sélections et 1 but) regrette la non-convocation de l’attaquant Karim Benzema (29 ans, 81 sélections et 27 buts).

"Des joueurs se sont exprimés vis-à-vis du fait qu’on aimerait bien revoir Karim en équipe de France. De toute façon, des joueurs de ce talent, on n'en a pas beaucoup, a souligné le Lyonnais sur RMC. Evidemment, on a besoin de toutes nos forces pour être le plus compétitif possible. Maintenant, il s’est passé des choses et malheureusement, on n’est pas décisionnaires de tout cela. C’est le football actuel, des fois l’extra-sportif prend le pas sur le sportif et on ne le maîtrise pas."

Rappelons que Benzema n’est pas sélectionné pour des raisons sportives. Du moins selon le sélectionneur Didier Deschamps.