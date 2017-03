Leicester : Ranieri ne l'avait pas vu venir « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 29/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Limogé de son poste d'entraîneur de Leicester City fin février, alors qu'il avait emmené l'équipe au titre en Premier League quelques mois plus tôt, Claudio Ranieri est revenu sur cet épisode douloureux. Le technicien italien reconnaît qu'il ne s'attendait pas à ça même après des résultats bien plus compliqués cette saison, même si les Foxes sont tout de même en quart de finale de la Ligue des Champions. "En repensant à Leicester, la première chose qui me vient à l’esprit est un sentiment de surprise avant l’amertume. J’ai connu pas mal de choses tout au long de ma carrière, mais rien comparé à ça. Ça été un choc, mais au final, cela fait partie du football", a confié Ranieri, philosophe, à la Gazzetta dello Sport. L'ex-entraîneur de l'AS Monaco a tout de même promis d'en dire beaucoup plus dans quelques jours. L'ex-entraîneur de l'AS Monaco a tout de même promis d'en dire beaucoup plus dans quelques jours.

