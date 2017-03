Nice : comment Favre gère Balotelli

Depuis son arrivée à Nice l'été dernier, Mario Balotelli (26 ans, 17 matchs et 10 buts en L1 cette saison) ne fait pas de vagues. Lucien Favre explique dans les colonnes de Nice-Matin comment il gère l'attaquant italien.

"Ce n’est pas difficile si on a du respect pour Mario et que Mario en a pour les autres. Il s’entraîne bien, on ne peut pas lui reprocher ça. Je lui demande de faire plus dans les déplacements offensifs, pour récupérer la balle. Mais je le fais sans crier", souligne ainsi l'entraîneur des Aiglons.

Pour conserver sa place sur le podium, le Gym aura besoin d'un meilleur Balotelli en cette fin de saison.