Divers : Ménès raconte son calvaire « Par Romain Rigaux - Le 29/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Adoré par les uns, détesté par les autres, Pierre Ménès ne laisse personne insensible dans le paysage du football. Mais sa victoire contre la maladie est un soulagement pour tous. Alors qu'il s'apprête à faire son retour dans le Canal Football Club le 2 avril, le consultant de Canal+ profite de la sortie de son livre Deuxième mi-temps, qui traite de sa maladie, pour revenir sur son calvaire. "Lorsque j'ai été greffé, il me restait à peu près une semaine à vivre", a confié Ménès sur la chaîne CNews. "J'étais extrêmement fatigué et à bout de force. J'étais enfoncé dans mon canapé et dans l'incapacité de m'en relever seul. Je suis resté quatre mois sans pouvoir pisser. C'était vraiment atroce et terrible à vivre", raconte-t-il dans les colonnes de CNews Matin. Et Ménès ne cache pas avoir eu peur pour sa vie. "Je craignais de rester sur la table d'opération et ça a failli se passer d'ailleurs. Car c'était très juste au niveau du temps. A quelques jours près, je ne pouvais plus être opéré. (...) Je suis sorti au bout seulement de 25 jours. Ils ne voulaient pas me laisser sortir, mais j'ai insisté car si j'avais survécu à la greffe, je n'aurai pas survécu à l'hôpital. C'est tellement l'enfer l'hôpital. Je l'ai très mal vécu." Depuis, Ménès retrouve la forme après avoir beaucoup maigri. "J'étais retombé à 88 kilos. Depuis, j'ai repris 10 kilos, surtout du muscle. J'ai des cuisses qui ressemblent enfin à des cuisses. Je suis beaucoup mieux. (...) J'ai néanmoins un traitement à vie particulièrement lourd et j'ai encore du mal à marcher. J'ai un nerf qui s'est bloqué pendant l'opération. Du coup, mon pied droit ne remonte pas complétement et je marche un peu comme un flamand rose", raconte-t-il. Mais l'essentiel est ailleurs pour ce miraculé qui est désormais très impliqué pour la cause du don d'organes. A dimanche "Pierrot" !

