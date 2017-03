Cameroun : le ras-le-bol de Broos !

Cameroun : le ras-le-bol de Broo s ! « Par Romain Rigaux - Le 29/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Malgré le sacre lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, le Cameroun connaît toujours des remous en interne. Face à la presse, le sélectionneur Hugo Broos n'a pas caché sa colère face aux soucis administratifs qui ont touché sa sélection. La dernière en date ? Mardi lorsque ses joueurs n'ont pas pu manger à midi car l'hôtel a refusé de servir le repas en raison des impayés de la délégation. "C’est la goutte d’eau qui fait déborder le vase dans le sens où ce midi quand on a voulu prendre le déjeuner, le personnel de l’hôtel a refusé parce que l’hôtel n’a pas été payé donc on n’a pas mangé ce midi. Ecoutez, je suis quelqu’un qui aime travailler dans des conditions professionnelles. Dans tous les sens, on me met des bâtons dans les roues, ce n’est pas normal", a lâché le Belge. "Mais les joueurs qui préparent le match à qui on ne sert pas le repas ce midi parce que des gens sont dans leur fauteuil et foutent rien ça on ne peut pas l’accepter. (...) Ici on parle de l’équipe nationale camerounaise et avoir une organisation pareille, ce n’est pas pour ça qu’on a bossé pendant un an. On veut un retour, moi surtout. Je vais réfléchir sur l’avenir. Je ne vais pas dire que je vais quitter le Cameroun, je vais réfléchir", a ajouté l'ancien entraîneur de Trabzonspor. "Mais les joueurs qui préparent le match à qui on ne sert pas le repas ce midi parce que des gens sont dans leur fauteuil et foutent rien ça on ne peut pas l’accepter. (...) Ici on parle de l’équipe nationale camerounaise et avoir une organisation pareille, ce n’est pas pour ça qu’on a bossé pendant un an. On veut un retour, moi surtout. Je vais réfléchir sur l’avenir. Je ne vais pas dire que je vais quitter le Cameroun, je vais réfléchir", a ajouté l'ancien entraîneur de Trabzonspor.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+