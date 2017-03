Man Utd : Ibrahimovic annonce des discussions « Par Romain Rigaux - Le 29/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Lié jusqu'en juin prochain avec Manchester United, Zlatan Ibrahimovic (35 ans, 25 matchs et 15 buts en Premier League cette saison) possède une année en option dans son contrat. Alors que les spéculations sur l'avenir de l'attaquant suédois vont bon train, celui-ci assure que des discussions sont en cours avec les pensionnaires d'Old Trafford. "Nous allons voir ce qui se passe avec Manchester United, nous parlons. J'ai une option pour une autre année, je veux faire quelque chose de grand aussi longtemps que je suis ici, alors laissez-nous voir, il y a encore beaucoup de temps. J'apprécie d'être dans un club fantastique, sans aucun doute, l'un des plus grands clubs du monde, avec un excellent entraîneur", a déclaré le Scandinave en marge d'un évènement promotionnel. Une qualification en Ligue des Champions en fin de saison pourrait convaincre l'ancien Parisien. Pour le moment, MU occupe la 5e place à quatre points de la 4e place de Liverpool (et deux matchs en moins), qualificative pour la C1. Une qualification en Ligue des Champions en fin de saison pourrait convaincre l'ancien Parisien. Pour le moment, MU occupe la 5e place à quatre points de la 4e place de Liverpool (et deux matchs en moins), qualificative pour la C1.

