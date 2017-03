Portugal : un aéroport Cristiano Ronaldo « Par Romain Rigaux - Le 29/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Cristiano Ronaldo (32 ans, 34 matchs et 26 buts toutes compétitions cette saison) a désormais un aéroport à son nom. L'aéroport de Madère, île natale de l'attaquant du Real Madrid, a été rebaptisé en l'honneur du capitaine de la sélection portugaise. "Voir cet aéroport porter mon nom est une chose très spéciale. Tout le monde sait que je suis fier de mes racines", a déclaré le Madrilène. "Je n'ai pas demandé ça, mais je ne suis pas hypocrite et je reconnais que ça m'honore et me rend heureux", a-t-il ajouté. 5 000 fans de CR7 étaient présents lors de la cérémonie d'inauguration à laquelle participaient le président du Portugal Marcelo Rebelo de Sousa et le Premier ministre Antonio Costa. 5 000 fans de CR7 étaient présents lors de la cérémonie d'inauguration à laquelle participaient le président du Portugal Marcelo Rebelo de Sousa et le Premier ministre Antonio Costa.

