Arsenal : le prix d'Alexis Sanchez connu ?

Arsenal : le prix d'Alexis Sanchez conn u ? « Par Romain Rigaux - Le 29/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Sous contrat jusqu'en juin 2018, Alexis Sanchez (28 ans, 27 matchs et 18 buts en Premier League cette saison) n'a toujours pas prolongé avec Arsenal et un accord ne semble plus vraiment attendu alors que l'attaquant chilien aurait décidé de partir l'été prochain. Mais le club londonien ne compte pas brader un joueur recruté 42,5 millions d'euros en 2014. Ainsi, l'Evening Standard assure que les Gunners ont fixé le prix de l'ancien Barcelonais à 57,7 millions d'euros. Si le montant demandé est élevé pour un joueur qui ne possédera plus qu'un an de contrat, cela ne devrait pas refroidir les clubs intéressés par l'un des meilleurs joueurs à son poste en Europe. Le PSG, Chelsea et Manchester City notamment sont sur les rangs. Le PSG, Chelsea et Manchester City notamment sont sur les rangs.

