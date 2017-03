Argentine : Messi, le Barça critique la FIFA !

Argentine : Messi, le Barça critique la FIF A ! « Par Romain Rigaux - Le 29/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Suspendu quatre matchs en sélection par la FIFA pour avoir insulté les arbitres lors du match Argentine-Chili (1-0), vendredi dernier, Lionel Messi (29 ans, 117 sélections et 58 buts) peut compter sur le soutien de son club. Alors que la Fédération argentine a fait appel, le FC Barcelone a réagi dans un communiqué pour défendre sa superstar et critiquer l'instance internationale. "Le FC Barcelone exprime sa surprise et son indignation devant la décision de la commission de discipline de la FIFA de sanctionner Lionel Messi après le match de qualification de la Coupe du monde Argentine-Chili. Le club considère la sanction injuste et totalement disproportionnée. Enfin, le FC Barcelone souhaite réitérer son soutien à Leo Messi, athlète exemplaire pour son comportement sur et en dehors du terrain", peut-on lire. Sans la Pulga, l'Argentine a concédé une défaite contre la Bolivie (0-2) dans la nuit de mardi à mercredi et pointe à la 5e place, celle de barragiste, dans les éliminatoires du Mondial 2018 de la zone Amérique du Sud. Sans la Pulga, l'Argentine a concédé une défaite contre la Bolivie (0-2) dans la nuit de mardi à mercredi et pointe à la 5e place, celle de barragiste, dans les éliminatoires du Mondial 2018 de la zone Amérique du Sud.

