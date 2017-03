Man City : la mise au point de Bravo « Par Romain Lantheaume - Le 29/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Arrivé pour 18 millions d’euros l’été dernier, le gardien Claudio Bravo (33 ans, 19 matchs en Premier League cette saison) traverse des premiers mois compliqués à Manchester City. A tel point que le coach Pep Guardiola lui préfère désormais Willy Caballero dans le but. Mais le Chilien ne compte pas baisser les bras et vient de balayer les rumeurs de départ qui le concernent. "C’est totalement faux, je ne pense pas à jouer dans un autre club car je ne suis pas titulaire. Rien de tout cela n’est vrai. (…) Je suis très heureux en Angleterre et ma famille aussi. Beaucoup de choses publiées sont fausses, comme par exemple que je vois un psychologue et que je prends des cours d’anglais pour améliorer mon adaptation", a rétorqué l’ancien Barcelonais dans les colonnes de The Evening News. Le Sud-Américain va quand même avoir du mal à inverser la tendance alors que les noms d’Ederson (Benfica), Jan Oblak (Atletico Madrid), Marc-André ter Stegen (FC Barcelone) et Keylor Navas (Real Madrid) circulent déjà en vue du prochain mercato estival. Le Sud-Américain va quand même avoir du mal à inverser la tendance alors que les noms d’Ederson (Benfica), Jan Oblak (Atletico Madrid), Marc-André ter Stegen (FC Barcelone) et Keylor Navas (Real Madrid) circulent déjà en vue du prochain mercato estival.

