Real : Hazard à 115 M€ ? Calderon y croit « Par Romain Lantheaume - Le 29/03/2017 » Voilà qui pourrait représenter l'un des gros coups de l'été ! Chaque jour, l'ailier de Chelsea, Eden Hazard (26 ans, 26 matchs et 11 buts en Premier League cette saison), semble se rapprocher un peu plus du Real Madrid. Et d'après l'ancien président de la Maison Blanche, Ramon Calderon (2006-2009), les Merengue ont largement les moyens de parvenir à leurs fins dans ce dossier. "Chelsea connaît très bien le marché des transferts de ces dernières années, avec Ronaldo, Bale et Pogba, 100 millions de livres (115 M€) est maintenant la norme. Et je pense que c'est la somme que réclamerait un club comme Chelsea. Les finances du Real étant bonnes, cela ne leur poserait pas de problème", a assuré l'ancien dirigeant à la radio talkSPORT. "Tout dépend du joueur, s'il veut partir, il partira. Il doit dire 'je veux m'en aller et partir au Real Madrid', et ce sera alors le moment de débuter les négociations", a poursuivi Calderon. D'après la presse anglaise, les Blues seraient déjà résignés à perdre leur virevoltant Belge (voir ici).

