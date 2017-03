PSG : Monaco, Rabiot vise le coup double « Par Romain Lantheaume - Le 29/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Samedi (21h), le Paris Saint-Germain a l’occasion de décrocher un quatrième sacre consécutif en finale de la Coupe de la Ligue face à l’AS Monaco. Une victoire francilienne pourrait également contribuer à fragiliser l’actuel leader de Ligue 1, estime le milieu de terrain du PSG, Adrien Rabiot (21 ans, 30 matchs et 3 buts toutes compétitions cette saison). "C’est un très gros objectif. Si on gagne, psychologiquement, on prendra un ascendant sur cette équipe de Monaco qui aura d’autres échéances après ce match, a assuré le Tricolore au micro de Canal+. Ça va être un match primordial. (...) Si on gagne, ça peut mettre la pression sur Monaco et les déstabiliser." A huit journées du terme du championnat, l’ASM dispose de trois longueurs d’avance sur le club de la capitale. A huit journées du terme du championnat, l’ASM dispose de trois longueurs d’avance sur le club de la capitale.

