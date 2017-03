EdF : K. Gameiro - "cassé la beauté du match"

A l’instar de ses coéquipiers, l’attaquant de l’équipe de France, Kevin Gameiro (29 ans, 13 sélections, 3 buts), a inévitablement été interrogé sur l’arbitrage vidéo mardi à l’issue de la défaite 0-2 face à l’Espagne en match amical. En effet, le recours à cette technologie a changé la donne puisqu’elle a annulé un but des Bleus et en a validé un autre initialement refusé à la Roja. Du coup, le buteur de l’Atletico Madrid ne semble pas partisan de son utilisation.

"Ça casse un peu la beauté du match, comme je l'ai dit on était prévenu avant le match, on savait comment ça allait se passer, a déploré l’ancien Parisien devant les médias. Prendre un but et le voir annulé deux minutes après c'est dur."

"Ça dénature un peu le jeu", a confirmé le milieu de terrain tricolore Corentin Tolisso (22 ans, 1 sélection).