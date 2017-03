Monaco : Mbappé évoque le Real Madrid

Révélation de la saison à l'AS Monaco et nouvelle coqueluche du football français, Kylian Mbappé (18 ans, 22 matchs et 12 buts en L1 cette saison) sera un joueur très courtisé l'été prochain. Annoncé notamment dans le viseur du Real Madrid, l'international français (2 sélections) ne veut pas se précipiter et semble écarter un transfert dans la capitale espagnole.

"Aujourd'hui, je suis à Monaco. Le Real Madrid, on verra plus tard. C'est un grand club et il faut y aller quand on est au sommet de son art. Je ne le suis pas encore", a prévenu le Monégasque après la défaite de la France face à l'Espagne (0-2), mardi soir en amical.

En cas de départ, Mbappé devrait donc privilégier un club qui lui permettra de continuer à progresser avec l'assurance d'obtenir un temps de jeu important.