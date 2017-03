EdF : la vidéo, Riolo n'y comprend plus rien « Par Romain Lantheaume - Le 29/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Le match amical de mardi entre la France et l’Espagne (0-2) a été marqué par l’utilisation de l'arbitrage vidéo. Cette technologie a conduit à refuser un but initialement accordé aux Bleus, tout en en validant un d’abord refusé à la Roja. Mais ce dispositif n'a pas convaincu le chroniqueur Daniel Riolo. "Un but a été refusé pour hors-jeu grâce à la vidéo, mais à la 64e, Mbappé est lancé en profondeur. Il est signalé hors-jeu, sauf que l’image montre qu’il ne l’était pas. Ça ne marche que dans un sens ? Bizarre, non ? Il fallait qu’il marque pour que l’on consulte l’assistant ? (c'était effectivement l'une des conditions pour que la vidéo soit utilisée, ndlr)", a lancé l’éditorialiste sur les ondes de RMC. "Dans ce cas, il ne faut plus arrêter les actions. J’ai vu une action de 'peno' sur Griezmann qui pouvait être contrôlée. Une action sublime des Espagnols stoppée nette avec une image pas nette du tout… Mais sinon, ça va être génial la vidéo !" Dans le camp français, ils sont sans doute plus d’un à partager l’avis de Riolo ! "Dans ce cas, il ne faut plus arrêter les actions. J’ai vu une action de 'peno' sur Griezmann qui pouvait être contrôlée. Une action sublime des Espagnols stoppée nette avec une image pas nette du tout… Mais sinon, ça va être génial la vidéo !" Dans le camp français, ils sont sans doute plus d’un à partager l’avis de Riolo !

