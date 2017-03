Monaco : Mbappé demande du respect pour le PSG « Par Romain Rigaux - Le 29/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- A l'occasion de la finale de la Coupe de la Ligue, l'AS Monaco affrontera le Paris Saint-Germain samedi (21h). Et l'attaquant monégasque Kylian Mbappé (18 ans, 22 matchs et 12 buts en L1 cette saison) refuse de prendre de haut le club de la capitale après son élimination en 8es de finale de la Ligue des Champions face au FC Barcelone (4-0, 1-6). "Aujourd’hui, le Paris Saint-Germain a certes perdu contre Barcelone, mais ce que je déteste, c’est qu’on remette tout en cause. C’est vrai que ça a été une catastrophe pour le football français, mais le Paris Saint-Germain reste le Paris Saint-Germain. Ce sont les mêmes joueurs qui ont marché sur la Ligue 1 pendant 4-5 ans. Ce sont les mêmes joueurs qui sont de grands joueurs et qui ont gagné partout où ils sont passés. Ce qui s’est passé n’arrivera plus pendant au moins 90 ans, mais il faut quand même respecter cette équipe, qui est favorite samedi", a déclaré le prodige de l'ASM après la défaite de la France contre l'Espagne (0-2) mardi en amical. Un discours plein de maturité. Un discours plein de maturité.

