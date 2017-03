EdF : Griezmann va retenir la leçon... « Par Romain Lantheaume - Le 29/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Mardi en match amical face à l’Espagne (0-2), Antoine Griezmann (26 ans, 41 sélections, 15 buts) pensait bien ouvrir le score en faveur de l’équipe de France. Mais après une minute de discussions via l'oreillette, l’arbitre, qui était assisté par la vidéo, a refusé le but du Tricolore en raison d’une position de hors-jeu de Layvin Kurzawa. Une grosse déception pour l’attaquant des Bleus, qui a déchanté alors qu’il avait déjà fêté son but au préalable. "Ce n'est pas déstabilisant mais chiant parce qu'il faut attendre pour célébrer le but, a pesté le joueur de l’Atletico Madrid en zone mixte après la rencontre. Mais tant que c'est pour aider l'arbitre, tant mieux pour lui. (…) J'ai eu beaucoup d'émotion au début mais l'arbitre a eu la vidéo. Tant mieux pour l'Espagne et tant pis pour nous." Autant dire qu'au prochain match arbitré avec l'aide de la vidéo, le Tricolore attendra avant de fêter sa réalisation ! Autant dire qu'au prochain match arbitré avec l'aide de la vidéo, le Tricolore attendra avant de fêter sa réalisation !

