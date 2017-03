EdF : Jallet troublé par la vidéo « Par Romain Rigaux - Le 29/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- La vidéo a été l'une des stars du match amical France-Espagne (0-2) mardi soir avec un but d'Antoine Griezmann invalidé puis une réalisation de Gerard Deulofeu refusée puis finalement validée par l'arbitre après avoir fait appel à l'assistance vidéo. Après la rencontre, le latéral droit français Christophe Jallet est revenu sur cette expérimentation. "Ce soir, on ne perd pas à cause de la vidéo mais face à une magnifique équipe d'Espagne qui a été plus efficace que nous. La vidéo, il y a du pour et il y a du contre. Disons que dans les grandes compétitions ou sur des matchs à élimination directe, cela permet d'éviter de perdre à cause d'une injustice. Après, c'est un peu troublant au niveau des émotions. Sur le but d'Antoine Griezmann, il y a la joie et puis ça retombe. C'est l'ascenseur émotionnel. Ce soir, on l'a vécu. Mais c'est un bon test même s'il ne nous a pas été favorable", a confié le Lyonnais dans des propos rapportés par L'Equipe. Les Bleus garderont un souvenir peu agréable de la vidéo... Les Bleus garderont un souvenir peu agréable de la vidéo...

