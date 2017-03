EdF : D. Deschamps - "on a été malmené" « Par Eric Bethsy - Le 28/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Lucide après la défaite contre l’Espagne ce mardi en match amical (2-0), le sélectionneur de l’équipe de France Didier Deschamps a reconnu la domination de la Roja, notamment lors du premier acte. "On a été malmené en première période parce qu’on a eu beaucoup de pertes de balle, a expliqué le patron tricolore au micro de TF1. Après en deuxième période, on est beaucoup mieux rentré. On aurait pu mener mais ce n’est pas le cas. On a souffert à la fin mais on a fait de bien meilleures choses en deuxième période face à une équipe qui a beaucoup de qualités." En effet, les Espagnols étaient largement supérieurs sur le plan technique. En effet, les Espagnols étaient largement supérieurs sur le plan technique.

