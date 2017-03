Tottenham : ça ne sent pas bon pour Nkoudou « Par Romain Rigaux - Le 28/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Arrivé l'été dernier en provenance de Marseille, Georges-Kévin Nkoudou (22 ans, 5 apparitions en Premier League cette saison) joue très peu à Tottenham. Et la situation n'est peut-être pas près de s'arranger puisque France Football assure que l'ancien Marseillais n'a plus d'avenir chez les Spurs. "L’entraîneur Pochettino ne savait même pas qu’il viendrait. C’était un deal entre présidents", confie même un proche du dossier à l'hebdomadaire. Et visiblement, Mauricio Pochettino n'a pas été convaincu par Nkoudou après avoir réclamé dans un premier temps de la patience. En février, la presse anglaise annonçait un intérêt de Nantes pour son ancien joueur. Les Canaris ont donc peut-être un espoir... En février, la presse anglaise annonçait un intérêt de Nantes pour son ancien joueur. Les Canaris ont donc peut-être un espoir...

