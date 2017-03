EdF : France 0-2 Espagne (fini) Par Romain Rigaux - Le 28/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Trois jours après sa victoire 3-1 au Luxembourg, l'équipe de France a perdu le sourire. La sélection tricolore s'est logiquement inclinée face à l'Espagne (0-2) ce mardi en amical au Stade de France. Les Espagnols monopolisaient rapidement le ballon dans cette rencontre. Les hommes de Didier Deschamps souffraient face à la technique et la qualité de passe supérieures de la Roja. Et Iniesta, par deux fois, faisait passer un frisson dans le Stade de France. D'abord sur une frappe au ras du montant puis sur une tentative repoussée par Lloris le long de son montant gauche. Si les Français ont réussi à se procurer deux occasions, sur une tête de Koscielny repoussée par Piqué devant sa ligne et une reprise du droit de Mbappé stoppée par De Gea, les 45 premières minutes ont été difficiles pour une équipe de France alignée dans un 4-4-2 en losange pas réellement convaincant. A la peine à la récupération et dans la construction, les Tricolores ont trop souvent couru après le ballon, le perdant trop vite ensuite sur les phases offensives. En début de seconde période, les Bleus pensaient pourtant prendre l'avantage sur un but de Griezmann. Alors que le Stade de France scandait le nom de l'attaquant de l'Atletico Madrid, l'arbitre refusait finalement ce but après quelques secondes de concertation et l'aide de la vidéo. Une première en France. Toujours en difficulté, les Tricolores finissaient finalement par céder sur un penalty de Silva (0-1, 68e) suite à une faute de Koscielny après une perte de balle de Bakayoko, entré à la pause pour sa première sélection. Et la vidéo avait encore un rôle dans cette rencontre puisque après avoir refusé un but de Deulofeu, l'arbitre revenait sur sa décision et accordait le but à l'Espagnol (0-2, 78e). Une décision juste, encore une fois, puisque le joueur du Milan AC n'était pas hors-jeu. Décidément, la vidéo et la France commencent mal leur histoire... Un match à vite oublier pour les Bleus. Et la vidéo avait encore un rôle dans cette rencontre puisque après avoir refusé un but de Deulofeu, l'arbitre revenait sur sa décision et accordait le but à l'Espagnol (0-2, 78e). Une décision juste, encore une fois, puisque le joueur du Milan AC n'était pas hors-jeu. Décidément, la vidéo et la France commencent mal leur histoire... Un match à vite oublier pour les Bleus.

