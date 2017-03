EdF : France-Espagne, les compos

Trois jours après sa victoire 3-1 au Luxembourg, l'équipe de France reçoit l'Espagne ce mardi en amical au Stade de France (21h). Jallet et Kurzawa sont titulaires sur les côtés de la défense pour remplacer Sidibé et Mendy, forfaits. Au milieu, Rabiot fait souffler Matuidi et Tolisso fête sa première cape. En attaque, Gameiro est associé à Griezmann et Mbappé qui connaît sa première titularisation. Voici les compositions des deux équipes :

France : Lloris (c) - Jallet, Koscielny, Umtiti, Kurzawa - Tolisso, Kanté, Rabiot - Mbappé, Gameiro, Griezmann.

Espagne : De Gea - Carvajal, Ramos (c), Piqué, Alba - Koke, Busquets, Iniesta - Isco, Morata, Pedro.