Man City : Guardiola, Mancini sait ce qui cloche « Par Romain Rigaux - Le 28/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Passé sur le banc de Manchester City entre 2009 et 2013, Roberto Mancini suit toujours avec attention les performances de son ancienne équipe, éliminée par Monaco en huitièmes de finale de la Ligue des Champions et 3e de Premier League à douze points du leader Chelsea. Le technicien italien donne son avis sur les difficultés rencontrées par Josep Guardiola. "En Espagne, en tant que coach du Barça, il avait Messi, Iniesta, et toute une équipe formidable. Et puis, la Liga est une course à deux avec le Real Madrid, le seul rival. Puis, il a gagné en Allemagne, où le Bayern Munich gagne toujours, donc ce n’était pas une vie très difficile. Mais en Angleterre, ce n’est pas la même histoire car il y a six clubs qui peuvent remporter le titre, voilà pourquoi c’est plus compliqué", a expliqué Mancini au Sunday Post. Et même les favoris ne sont pas à l'abri d'une surprise comme l'a prouvé Leicester City la saison passée. Et même les favoris ne sont pas à l'abri d'une surprise comme l'a prouvé Leicester City la saison passée.

