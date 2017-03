Barça : Iniesta vole au secours d'André Gomes

Recruté l'été dernier par le FC Barcelone, le milieu de terrain André Gomes (23 ans, 21 matchs et 1 but en Liga cette saison) n'a toujours pas convaincu les supporters barcelonais. Ces derniers attendaient plus d'un joueur acheté 35 millions d'euros et n'ont pas hésité à siffler l'ancien Valencian au Camp Nou. Une attitude qui ne plaît pas à Andrés Iniesta (32 ans, 15 matchs en Liga cette saison).

"André a beaucoup de qualités pour devenir un acteur majeur dans un grand club, il va continuer à progresser. Il faut que les jeunes qui viennent dans cette équipe se sentent bien et puissent évoluer dans un climat serein. Le siffler ne nous mènera nulle part et il ne faut pas pointer du doigt des joueurs qui viennent d'arriver. Ce n'est pas bon pour les joueurs et pour l'équipe", a confié l'international espagnol à la chaîne portugaise Sport TV +.

Récemment, Gerard Piqué été apparu très remonté également contre ces sifflets ().