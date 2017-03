PSG : Apoula Edel perd contre le club « Par Romain Rigaux - Le 28/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Passé par le Paris Saint-Germain entre 2007 et 2011, Apoula Edel réclamait 4 millions d'euros de dommages et intérêts au club de la capitale pour rupture de son contrat. Selon le site spécialisé Avosports, le Camerounais a été définitivement débouté par la justice française le 23 mars dernier. Edel estimait que le PSG avait "abusivement rompu une promesse d'embauche", considérant qu'une offre de contrat avait été formulée pour les saisons de 2011 à 2013. Mais la Cour d'appel de Paris a constaté que cette offre n'était valable que jusqu'au 19 avril 2011 et qu'elle "n’a jamais été acceptée par le joueur". La simple mention de l'agent du joueur "pour finaliser si tout est ok" ne constitue pas une acceptation de l'offre de contrat de travail pour la Cour d'appel de Paris. La simple mention de l'agent du joueur "pour finaliser si tout est ok" ne constitue pas une acceptation de l'offre de contrat de travail pour la Cour d'appel de Paris.

