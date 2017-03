PSG : Mancini espère toujours être choisi

Depuis plusieurs saisons maintenant, Roberto Mancini voit son nom circuler pour devenir l'entraîneur du Paris Saint-Germain. Sans succès. Mais l'Italien ne désespère pas.

"On m’a appelé pour me proposer de rejoindre la Chine, mais j’ai refusé parce que, pour moi, le travail se déroule en Europe. J’aimerais bien connaître une expérience en Espagne ou en France. Le Paris Saint-Germain ? J’attends avec sérénité. J’attends surtout que quelque chose arrive et, surtout, si les objectifs sont réciproques. Mais pour l’instant, il n’y a rien. Parfois, des choses arrivent sans les attendre", a ainsi confié l'ancien coach de l'Inter Milan et de Manchester City au Corriere dello Sport.

Libre, Mancini aimerait visiblement reprendre du service.