Bordeaux : Martin ne se presse pas pour Carrasso

En fin de contrat en juin prochain, Cédric Carrasso (35 ans, 16 matchs en L1 cette saison) ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait. Si plusieurs rumeurs circulent au sujet du portier bordelais (départ à Rennes, prolongation pour jouer les doublures d'un jeune gardien...), le nouveau président des Girondins, Stéphane Martin, n'est pas pressé de régler ce dossier.

"Ce n’est pas une urgence parce qu’il reste deux mois et demi avant le début du mercato, donc on a le temps. J’espère que ça ne polluera pas la fin de saison. Evidemment, Cédric Carrasso serait plus serein avec un contrat de cinq ans mais il est professionnel, il est totalement motivé et concentré sur les objectifs du club et je pense qu’il comprend aussi que nous avons besoin d’un peu de temps, a expliqué le successeur de Jean-Louis Triaud sur Gold FM. On est, encore une fois, très loin du début du mercato et il y a une politique sportive à gérer de manière globale. Je pense qu’il comprend."

Reste que Carrasso est libre de s'engager avec le club de son choix.