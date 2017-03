Bordeaux : pas encore d'offre pour Malcom

Comme nous vous l'indiquions hier lundi, Malcom (20 ans, 29 matchs et 5 buts en L1 cette saison) plaît beaucoup à l'AS Monaco (voir la brève d'hier à 21h29). Mais chez les Girondins de Bordeaux, on est plutôt confiant concernant l'avenir du jeune attaquant brésilien.

"Je crois qu'on peut se permettre de garder Malcom. On ne peut jamais être sûr de rien mais, très probablement, il sera Bordelais la saison prochaine, s'est ainsi avancé le nouveau président bordelais, Stéphane Martin, sur Gold FM. A ce stade, on ne peut pas s'engager en disant que Malcom restera à coup sûr. S'il a une proposition où son salaire est multiplié par quatre, cinq, je n'en sais rien, c'est plus compliqué. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas dans cette situation-là. On n'a pas été approché."

Pas encore ?