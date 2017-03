ASSE : Veretout n'a pas encore décidé « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 28/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Prêté par Aston Villa à Saint-Etienne l'été dernier, Jordan Veretout (24 ans, 27 matchs et 3 buts en L1 cette saison) est vite devenu indiscutable aux yeux de Christophe Galtier. Mais le milieu de terrain n'a pas encore décidé s'il souhaitait poursuivre sa carrière ou non chez les Verts. "Saint-Etienne, c'est un bon club pour moi. Mais on verra, répond l'ancien Nantais, interrogé par But Football Club. On me pose souvent la question, de plus en plus, mais il reste huit matchs. Je suis concentré sur notre fin de saison. Mon avenir, j’y penserai après. On aura les vacances pour en discuter. Rester à Sainté, je ne dis pas non, ni oui. Mais je veux juste penser au foot et on verra après la dernière journée comment ça va se passer." Reste à savoir si un transfert définitif s'inscrira dans les possibilités financières de l'ASSE, Aston Villa ayant déboursé 10 millions d'euros pour l'arracher à Nantes au cours de l'été 2015. Reste à savoir si un transfert définitif s'inscrira dans les possibilités financières de l'ASSE, Aston Villa ayant déboursé 10 millions d'euros pour l'arracher à Nantes au cours de l'été 2015.

